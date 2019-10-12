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Atina Büyükelçisi Özügergin "Barış Pınarı Harekatı"nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin - "Barış Pınarı Harekatı iyi bir şekilde belirlenmiş, net ve sınırlı hedeflerle uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor" - "Bizim ilk ve en büyük önceliğimiz sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Ne ülkemizde ne de yanı başımızda DEAŞ, PKK ya da alt kolu PYD/YPG terörüne müsamaha gösteririz, göstermeyeceğiz de"

ATİNA (AA) - Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Harekat iyi bir şekilde belirlenmiş, net ve sınırlı hedeflerle uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor.” dedi.

Yunan televizyonu Star TV’ye konuşan Özügergin, Türkiye’nin en büyük önceliğinin sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, “Bizim ilk ve en büyük önceliğimiz sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Ne ülkemizde ne de yanı başımızda DEAŞ, PKK ya da alt kolu PYD/YPG terörüne müsamaha gösteririz, göstermeyeceğiz de." diye konuştu.

Büyükelçi Özügergin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlar sırasında siviller ve sivil yapıların korunmasına büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Bu operasyonların itibarını zedelemek için bazıları uluslararası olmak üzere çok bilgi kirliliği yaratıldığını anlatan Özügergin, “Operasyonlarda sivil ölümleri olarak gösterilen görüntülerin birçoğu yıllar önce başka ülkelerde çekilmiş. Asıllarını görmek için Anadolu Ajansı’nın haberlerini takip edin. Anadolu Ajansı’nın haberlerine bakın, yıllar önce başka ülkelerde çekilmiş bu görüntülerin gerçek kaynağını görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Özügergin, Türkiye’nin terörün dışında, düzensiz göç bağlamında Suriye krizi sonucu büyük bir bedel ödediğini belirterek, “Bildiğiniz üzere son 10 yılda 4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan Suriye’nin toprak bütünlüğü de kritik derecede önemli. Suriye’nin kuzeyinde bir 'güvenli bölge' yaratarak yerlerinden edilmiş, Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz. Böylece hem Türkiye hem de Yunanistan’ın üzerindeki göçmen baskısı azalabilir.” diye konuştu.

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Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Barış Pınarı Harekatı Star TV

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