HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Atina'da Türk bayrağı açmıştı! Sarıgül'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrı

Atina'da Türk bayrağı açmıştı! Sarıgül'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrı

10.07.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nde partililerle bayramlaştı. Sarıgül, parti binasında yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e sert sözlerle seslendi. Sarıgül, "Miçotakis, Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz." ifadelerini kullandı.

Atina'da Türk bayrağı açmıştı! Sarıgül'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli’nden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e çağrıda bulunarak, "Kırklareli’nde Miçotakis’e barış çağrısında bulunuyorum. Miçotakis, Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Amerika sana çok uzak senin yangının olursa Türk uçakları senin yangınını söndürmeye gelir. Biz her zaman barıştan yanayız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı münasebetiyle Kırklareli’nde parti binasında partililerle bayramlaştıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

32

MİÇOTAKİS'E SESLENDİ

Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Atina kentinde parlamento önünde Türk Bayrağı açtığını belirterek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e barış çağrısında bulundu. Sarıgül, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda çok ağır bir konuşma yaptı. Aynı zamanda bir Yunanlı parlamenter Avrupa Birliği’nde bizim Türk bayrağımıza saygısızlık gösterdi. Ben Yunanistan’ın Atina kentinde Yunanistan parlamentosunun önünde Miçotakis’e barış çağrısında bulundum. 'Miçotakis çareyi Amerika’da arama, Amerika size son derece uzak siz komşunuz Türkiye ile dostluk ilişkilerinizi iyi bir noktaya çevirin' dedim. Atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı ay yıldızlığı bayrağı Yunanistan parlamentosunun önünde onur ve gururla açtım. Orada ben barış çağrısında bulundum."

"AYIDAN POST AMERİKA’DAN DOST OLMAZ"

"Bir kez daha Kırklareli’nde Miçotakis’e barış çağrısında bulunuyorum. Miçotakis Amerika’ya güvenme, ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Amerika sana çok uzak senin yangının olursa Türk uçakları senin yangınını söndürmeye gelir. Biz her zaman barıştan yanayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını ve toprağını gasp etmek isteyen olursa en ağır bir şekilde nasıl Atina’da Yunanistan parlamentosu önünde Türk Bayrağı açtıksa Atina’ya da geliriz ama bizim böyle talebimiz yok. Biz bütün komşular ile barış içerisinde olmak istiyoruz."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddiaAkşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia
İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybettiİki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti
Dünya bu haberi konuşuyor! Abe suikastının nedeni belli olduDünya bu haberi konuşuyor! Abe suikastının nedeni belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Mustafa Sarıgül

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.