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Atina’dan Ayasofya’daki duaya tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

İstanbul’un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasına Atina’dan tepki geldi.

Atina’dan Ayasofya’daki duaya tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya’ da gerçekleşen İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünü programına tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR GİRİŞİM"

Açıklamada, “Bugün Dünya Kültür Mirası Alanı’nın bir parçası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan ve 1935’ten beri bir müze olan Ayasofya’da Kur’an’dan alıntıların okunması, anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir” denildi.

"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ankara’ya, “Türkiye’yi bir kez daha uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya ve tüm insanlığa ait olan Ayasofya gibi önemli bir anıtın sorumlusu olarak son derece olan bu onurlu rolünü, iç meselelerine kurban etmemesine davet ediyoruz” mesajını yolladı.

İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kapsamında dün Ayasofya’da Fetih Suresi ve dualar okundu.

(İHA)

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