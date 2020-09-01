HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Atina Fransa'dan Rafale alıyor iddiası

Atina Fransa'dan Rafale alıyor iddiası

01.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Atina, Türk-Yunan geriliminin tırmandığı bir dönemde, bazı ülkelerden silah satın almak istediğini duyurdu.

Yunanistan'ın Rafale tipi 18 savaş uçağının alımı için Fransa ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan geriliminin devam ettiği bir dönemde, Yunanistan'ın Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden silah satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklandı.

Salı günü Reuters haber ajansına konuşan Yunan hükümetinin bir temsilcisi, "Ülkemizin savunma yetkinliğini güçlendirmek için, Fransa ve diğer bazı ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. Satın alınması planlanan silahlar arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu kaydeden yetkili, mali kararların henüz alınmamış olduğunu vurguladı.

Paris ve Atina arasında yürütülen görüşmeleri, Fransız hükümet yetkilileri de teyit etti. Ancak yetkililer, henüz bir sonuca varılmadığının altını çizdi.

Yunan medyası Pazartesi günü, hükümetin Fransız üretici Dassault'dan 18 Rafale savaş uçağı almak istediğini yazmıştı.

Yunanistan "caydırıcılığını artırmak" istiyor

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin mali rezervlerinin bir kısmını silah ithalatı için kullanmaya hazır olduklarını söylemiş ve amaçlarının caydırıcılığı artırmak olduğunu ifade etmişti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerindeki ısrarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) de Ankara'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. AB Komisyonu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi taraftarı olunduğu belirtilmişti.

Fransa daha önce Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'a desteğini açık ve sert biçimde ifade etmiş ve bu kapsamda, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bölgede Türkiye’ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıklarını dile getirmişti.

Reuters / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Öğrencilere sert müdahale!Öğrencilere sert müdahale!
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!
En Çok Okunan Haberler
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Belarus’ta öğrencilere polis müdahalesi
Öğrencilere sert müdahale!
Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
İsveç'te İslam karşıtı saldırı!
Bir ülkede daha İslam karşıtı saldırı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.