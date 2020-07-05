Atina: İltica süreci hızlandırıldı

Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki adalarında yer alan aşırı doluluğa sahip ilk kayıt mülteci kamplarındaki bazı mültecilerin anakaraya tahliyesiyle, bu kamplarda görece bir rahatlama sağlandığı belirtildi. Atina, bu yılın başından bu yana 17 bin göçmen ve sığınmacının anakaraya getirildiğini açıkladı. Midilli, Samos, İleryoz ve Kos (İstanköy) adalarındaki yaklaşık 33 bin kişinin bekleyişi ise sürüyor. Mart ayında kamplarda ve çevre bölgelerdeki göçmen ve sığınmacıların sayısının 42 bin olduğu belirtilmişti.

Yunanistan Göç Bakanlığı, sene başında hızlandırılmış iltica sürecinin devreye sokulmasından sonra Ocak ayında 140 bin olan sığınma başvurusu sayısının bu ayın başında 100 bine düştüğünü bildirdi.

Yunan hükümetinin sınır koruma faaliyetleri

Ülkeyi yöneten muhafazakar hükümet, geçtiğimiz aylarda sınır kontrollerini güçlendirmiş ve Türkiye sınırında yüzlerce yeni sınır polisi görevlendirmişti. Bu önlemlerin yanı sıra hükümet, Türkiye sınırı boyunca bir çit kurmayı planlıyor.

Atina, Yunan Adaları ile Türkiye'nın Ege sahilleri arasındaki sularda sığınmacıların geçişini engellemek amacıyla çok yoğun kontrol faaliyetlerinde bulunuyor. Ancak Yunan Sahil Güvenliği'nin, denizdeki sığınmacıları zorla geri çevirdiğine dair raporlar, insan hakları savunucuları tarafından sert bir biçimde eleştiriliyor.

Yunan hükümeti ise bu eleştirilere karşı, karada ve denizde, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de hududu olan sınır hattını korumanın anayasal bir sorumluluk olduğunu ifade ediyor.

dpa / SÖ, ET

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