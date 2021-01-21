Atina İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkaran yasayı kabul etti

Yunanistan hükümetinin İyon Denizi'ndeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma planı Yunanistan Meclisi'nde neredeyse oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya katılan 300 milletvekilinden sadece 16'sı çekimser oy kullandı. Uluslararası Deniz Hukuku'na göre kara suları 12 mile kadar genişletilebiliyor. Ancak Türkiye Yunanistan'ın benzer bir adımı Ege Denizi'nde de atmasını istemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1995 yılında aldığı kararla Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti. MİÇOTAKİS'TEN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mecliste yaptığı konuşmada İyon Denizi'ndeki kara sularının genişletilmesi yönünde alınan kararı savunarak, "Genişleme kesinlikle uluslararası hukuka uygundur” dedi. Miçotakis, konuşmasında Yunanistan'ın bu hakkı Girit'in güney ve doğu kıyıları da dahil olmak üzere diğer bölgelerde de kullanabileceğini vurguladı. Yunanistan'ın kara sularını genişletme planı Mora Yarımadası'nın güney ucuna kadar olan alanı kapsıyor. Atina'dan yapılan açıklamalara göre şu anda İyon Denizi dışında bir genişleme planlanmıyor.

Buna rağmen Mitsotakis, dün mecliste kabul edilen yeni yasayla Yunanistan'ın benzer uygulamalara farklı bölgelerde de başvurmasının mümkün olduğunu belirterek, ancak bunun “Yunanistan'ın karar vereceği şartlar altında” gerçekleşeceğini kaydetti. Miçotakis, Türkiye ile ilgili olarak, "bunun, Yunanistan'ın uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları kullanmasına karşı tehditlerde bulunan ülkelere açık bir mesajı" olduğunu sözlerine ekledi. TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA Türkiye'den, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarması üzerine yapılan açıklamada kararın Ege Denizi'ni etkilemediğine işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik girişimiyle ilgili soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir" ifadelerini kullandı. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde Türkiye'nin hayati hak ve çıkarlarının olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur" denildi.