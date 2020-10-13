Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız

Yunanistan, Türkiye ile planlanan istikşafi görüşmelerden sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yeniden görevlendirilmesi nedeniyle çekilebileceği mesajını verdi. Oruç Reis'in Yunanistan'ın kıta sahanlığında bulunması halinde Türkiye ile müzakere yürütmeyeceklerini söyleyen Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da dün geminin doğal gaz aramaya devam etmesi için harekete geçirilmesini kınayarak "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'nin Oruç Reis kararının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maas'ın Türkiye'yi ise ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti. Maas ziyareti öncesi de sert bir açıklama yaparak "Ankara gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" ifadelerini kullandı.