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Atina Pire Limanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

IHAAW151848-ASA/07-01-2019 - Atina Pire Limanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi 07.01.2019 15:18:48 TSI NNNN

IHAAW151848-ASA/07-01-2019

- Atina Pire Limanı’nda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yunan polisinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda 23 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

07.01.2019 15:18:48 TSI
NNNN

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