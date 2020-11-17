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Atina sokakları karıştı

17.11.2020 19:03 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi’nin 47.

Yunanistan’da 17 Kasım Öğrenci Direnişi’nin 47. yıl dönümünde yüzlerce kişi korona virüs yasaklarına rağmen sokaklara döküldü. Yasağı ihlal eden göstericilere Yunan polisi biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yunanistan’da protestocular, Atina Politeknik Ayaklanması’nın 47. yıl dönümünde karantinaya rağmen sokağa çıktı. 17 Kasım 1973’te "Albaylar Cuntasına" karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteriye Atina polisi yürürlükteki korona virüs tedbiri nedeniyle müdahale etti. Gündüz saatlerinde başlayan protestoda göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanan Yunan polisi, bazı Yunanistan Komünist Partisi üyelerini gözaltına aldı.

Yunanistan’da yürürlükte olan korona virüs tedbirlerine göre 4’ten fazla kişinin halka açık alanlarda toplanmaları 18 Kasım’a kadar yasak. Yasağı ihlal edenlere 5 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanıyor.

17 Kasım’da 23 kişi öldürüldü
17 Kasım 1973’te darbeci Albaylar Cuntası yönetimi kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi’ni işgal etti. İşgal sırasında tanklar üniversite kapılarını kırdı. Baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binin üzerinde kişi yaralandı. Ancak Albaylar Cuntası o dönemde medyaya baskında kimsenin ölmediği bilgisini verdi. O gece başlayan olaylar Yunanistan’da Albaylar Cuntası yıkılana kadar devam etti.

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