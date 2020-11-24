Atina: Türkiye AB'yi bu sefer kandıramayacak

Bu sefer o kadar kolay kandıramayacaklar" dedi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye ait sondaj gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Türkiye'nin AB ile yakınlaşma konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek Ankara'nın 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB zirvesinde Türkiye için olumlu bir karar çıkma şansını ortadan kaldırdığını söyledi.

Türkiye'nin Ağustos ayından bu yana "yasa dışı faaliyetlerini sürekli genişlettiğini" savunan Dendias, "AB saf değil. Ankara bu sefer AB'yi o kadar kolay kandıramayacak" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tavrını bölgenin güvenliği açısından "revizyonist, istikrarı bozucu ve tehlikeli" diye nitelendiren Dendias, Ankara'nın davranışlarının AB'nin ifade ettiği ve savunduğu öncelik ve değerlere de aykırı olduğunu savundu.

AB'nin Türkiye'ye karşı yaptırım ve cezai önlem kararlarını pozitif gündem oluşturmak ve diyalog adına ertelediğine işaret eden Dendias, burada koşulun Türkiye'nin "yasa dışı faaliyetlerini tümden sona erdirmesi" olduğunu hatırlattı.