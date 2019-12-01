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Atina Türkiye’ye Karşı NATO’dan Destek İsteyecek

01.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Londra’daki NATO toplantısında Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetti

Atina Türkiye’ye Karşı NATO’dan Destek İsteyecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Londra’daki NATO toplantısında Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı anlaşmaya karşı üye ülkelerden destek isteyeceğini kaydetti.

Mitsotakis konuyla ilgili açıklamasını partisinin kongresinde yaptı.

Yunanistan Başbakanı, NATO’nun, bir üyesi uluslararası hukuku çiğnerken sessiz kalamayacağını belirtti.

Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Yunanistan Türkiye’yle Libya arasında varılan anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtiyor.

Mısır ve Yunanistan dışişleri bakanları konuyu Pazar günü Kahire’de görüştüler.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafez iki bakanın görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada bakanların Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın yasa dışı olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve Libya Başbakanı’nın bu tür anlaşmaları imzalama yetkisi olmadığını vurguladı.

Açıklamada, görüşmede ayrıca Yunanistan’la Mısır arasında Akdeniz’deki özel ekonomik bölgelerle ilgili görüşmelerin hızlandırılması kararının alındığı da kaydedildi.

Türkiye ve Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti, Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

Anlaşmanın Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle Yunanistan ve Mısır arasındaki enerji kaynakları gerilimini daha da arttırabileceği yorumları yapılıyordu.

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