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Atina yakınlarında orman yangını! Bölgedeki halk tahliye edildi

20.07.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzey doğusunda yer alan Penteli Dağı'nda orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bölgedeki halk tahliye edilirken, bir çocuk hastanesi de boşaltıldı. Yunan ordusunun da destek verdiği söndürme çalışmaları, şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Atina yakınlarında orman yangını! Bölgedeki halk tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzey doğusunda yer alan Penteli Dağı'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı.

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TAHLİYELER YAPILDI

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangına yakın yerleşim bölgeleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların bir kısmı başka hastanelere sevk edilirken bir kısmı evlerine gönderildi.

Yerleşim bölgelerine yaklaşan yangının bazı evlere de sıçradığı belirtildi.

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ORDU DA DESTEK VERİYOR

Yangın söndürme çalışmalarına Yunan ordusu da destek veriyor ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, çalışmaların zorlukla yürütülmesine neden oluyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atina Yunanistan
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