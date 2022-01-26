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Atina'da Bir Binada Güçlü Patlama

26.01.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir binada güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde çok sayıda binada maddi hasar meydana gelirken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor

Atina'da Bir Binada Güçlü Patlama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir binada güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde çok sayıda binada maddi hasar meydana gelirken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Patlama sonrasında binada yangın çıktı.

Patlamaya bağlı olarak vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi hastaneye sevk edildi. Patlamanın etkisiyle yaklaşık 200 metre çapındaki alanda bulunan çevre binaların da camlarının kırıldığı ve binaların zarar gördüğü belirtiliyor.

Patlamanın etkisiyle binalardan kopan parçalar nedeniyle şehrin ana caddelerinden biri olan Syngrou Caddesi’nde trafikte aksamalar meydana geldiği ifade ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin binadaki yangını kontrol altına aldıkları belirtilirken patlamaya henüz neyin neden olduğu bilinmiyor. Yetkililer güçlü patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

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