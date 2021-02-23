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Atina’da doktorlar ve sağlık personelinden maaş protestosu

23.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da doktorlar ve sağlık personeli düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için bir günlük grev yaptı.Yunanistan’da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da doktorlar ve sağlık personeli düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için bir günlük grev yaptı.
Yunanistan’da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti. Başkent Atina’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, korona virüs salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen verilen düşük maaşları ve personel eksikliğini protesto etti. Göstericiler, hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını ve geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti. Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım ünitelerinin sayısını arttırmak için girişimde bulunmadığını ifade eden sağlık çalışanları, bakanlığı personeli korona virüse karşı korumak için yeterli önlem almamakla suçladı. Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl düzenlendi.
Yunanistan’da maaşları ortalama bin 100 euro olan ve devlet hastanesinde çalışan doktorlar, salgın nedeniyle fazla mesai yapmalarına rağmen düşük maaş aldıklarını belirtiyor.

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