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Atina'da "Kıbrıs" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm için planlarımızı yaptık" - GKRY lideri Nikos Anastasiadis: - "Umarız New York'taki gelişmeler, (BM) Genel Sekreter de ön koşulların oluştuğunu değerlendirirse, yapıcı diyaloğun sürdürülmesine yardımcı olacak gelişmeler olur"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm için planlarımızı yaptık." dedi.

Çipras, başkent Atina'ya çalışma ziyareti için gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce gazetecilere açıklama yapan Çipras, "Bölgede istikrar ve barışın yanı sıra Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm için planlarımızı yaptık." dedi.

Çipras, görüşmede bölgedeki yeni zorlukları ele alacaklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, genel görünümü göz önüne koymak ve Kıbrıs meselesi ile ilgili birbirimizi bilgilendirmek için bu fırsatı bulduğumuz için memnunum." ifadelerini kullandı.

Anastasiadis de BM Genel Kuruluna işaret ederek, "Umarız New York'taki gelişmeler, (BM) Genel Sekreter de ön koşulların oluştuğunu değerlendirirse, yapıcı diyaloğun sürdürülmesine yardımcı olacak gelişmeler olur." diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, geçen hafta Atina'da (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ve Rum mevkidaşı Nikos Hristodoulides ile bir araya gelmişti.

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Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Kıbrıs Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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