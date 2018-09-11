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Atina'da Kıbrıs meselesine ilişkin görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 19:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, BM'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirilen geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi

ATİNA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü.

Lute ve Kocias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kocias, "Lute bir arabulucu değil. Daha çok genel olarak Kıbrıs sorunun çözümü çalışmalarında yer alan tarafların görüşleriyle ilgili fikir almak için geliyor." ifadesini kullandı.

Kocias, Kıbrıs sorununa ilişkin garantörlük anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savunarak, çözüme ilişkin istek ve imkan bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

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Jane Holl Lute Kıbrıs sorunu Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias

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