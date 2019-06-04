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Atina'da Ramazan Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

İbadete açık bir caminin bulunmadığı Atina'da, Müslümanlar bir bayramda daha mescitlerde bir araya geldi - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Gümülcine Başkonsolosluğunda soydaşlarla bayramlaştı - Atina'da yapımı yaklaşık iki yıl önce tamamlanan caminin açılışı ise çeşitli sebeplerle erteleniyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da caminin bulunmadığı başkent Atina'daki Müslümanlar, bir bayramı daha yer altı mescitlerinde bir araya gelerek kutladı.

İbadete açık camisi bulunmayan başkent Atina'da yaşayan 200 bini aşkın Müslüman, bayram namazlarını kendi imkanlarıyla, genellikle binaların bodrum katlarında kurdukları mescitlerde kıldı.

Farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

- Batı Trakya'da Ramazan Bayramı

Batı Trakya'da Türk Azınlığı mensupları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Gümülcine ve İskeçe'de bayram namazı için bölgedeki camileri doldurdu. Müslümanlar daha sonra evlerine giderek aileleriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen halka açık bayramlaşmaya yoğun ilgi gösterildi.

Bayram namazı için Gümülcine Eski Cami’ye giden Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de Başkonsolosluktaki bayramlaşma törenine katıldı. Özügergin, kentteki soydaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Özügergin, Gümülcine ve İskeçe’de de çeşitli temaslarda bulunacak.

Türk dernekleri de Gümülcine Türk Gençler Birliğinde bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bayram vesilesiyle Türk dernekleri Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli kültürel aktiviteler de gerçekleştiriyor.

- Atina'da yapımı tamamlanan caminin açılışı yaklaşık iki yıldır erteleniyor

Atina'da yapımı tamamlanan cami, imam olarak görev yapacak kişi de belirlenmesine karşın çeşitli bürokratik sebeplerle uzun süredir açılmıyor.

Caminin açılışı defalarca ertelenirken son olarak mayıs ayı tarih olarak gösterilse de açılış henüz gerçekleşmedi.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Meclis tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi olmayacak. Plana göre camide bir çocuk parkı ve şadırvan da yer alıyor. Cami için ayrılan bütçe ise 887 bin avro.

Caminin yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı. Mevcut plana göre cami yapımı için karar, ilk olarak 2006'da alınmıştı.

Caminin yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Öte yandan, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, SEF ve OAKA statlarını bayram namazları için tahsis ediyor.

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