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Atina'da Rus Konsolosluk Binasına Saldırı

22.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

Atina’daki Rus konsolosluk binasına el bombası olduğu sanılan bir patlayıcı atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Atina'da Rus Konsolosluk Binasına Saldırı

Atina’daki Rus konsolosluk binasına el bombası olduğu sanılan bir patlayıcı atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis yetkilisi Reuters Haber Ajansı’na verdiği bilgide “Büyük ihtimalle el bombası atılmış, kimse zarar görmedi” dedi.

Atina’nın Chalandri bölgesinde yer alan konsolosluk binasına motorlu bir kişi tarafından yapılan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2016 yılında da Atina’da Fransa Büyükelçilik binasına saldırı olmuş bir güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yunanistan’da elçilik binaları, işyerleri ve siyasetçilere yönelik ufak çaplı saldırılar sık sık yaşanıyor.

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