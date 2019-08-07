Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi

ATİNA (AA) - Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Avrupa'ya taşımak için geliştirilen East-Med boru hattı projesine ilişkin çalışmaların hızlandırılmasını kararlaştırdıklarını belirterek, "Bizim için bu proje bir öncelik. İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz." dedi.

Hacidakis, ilk kez Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve ABD arasında düzenlenen Enerji Bakanları Zirvesi'nde, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) mevkidaşı Yorgos Lakkotripis ve enerji kaynaklarından sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile Atina'da bir araya geldi.

Toplantıda East-Med (Doğu Akdeniz) projesinin ele alındığını kaydeden Hacidakis, "East-Med'e ilişkin çalışmaların hızlandırılmasını kararlaştırdık. Bizim için bu proje bir öncelik. İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacidakis, Rum kesiminin tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Bu toplantı hiçbir ülkeye karşı değil, sadece uluslararası hukuk ve anlaşmalar kapsamında bölgedeki istikrara desteği amaçlamaktadır." diye konuştu.