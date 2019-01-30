Atina’daki ABD büyükelçiliğine boyalı saldırı

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki ABD büyükelçiliğine, motosikletli bir grup tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.
Atina’da yaklaşık 10 kişiden oluşan motosikletli bir grup, ABD büyükelçiliğine saldırı gerçekleştirdi. ’Ruvikonas’ isimli grubun yerel saatle 03.30 sularında büyükelçilik binasına yaklaşıp boya ve ABD karşıtı broşürler atarak kaçtığı belirtildi.
Aynı grup daha önce de Atina’daki birçok bakanlık ve devlet kurumuna yönelik benzer eylemlerde bulunmuştu. Türk büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları’nın Atina ofisi de Ruvikonas’ın hedefi olmuştu.
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