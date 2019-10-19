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Atina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Kanada merkezli Dünya Üroloji Derneği'nin Atina'da düzenlediği kongrede buluşan 2 bin 500 ürolog, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin 5 ayrı ameliyathanesinde yapılan 14 farklı operasyonu canlı yayından takip etti.

Atina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurdu

İSTANBUL, (DHA)- Kanada merkezli Dünya Üroloji Derneği'nin Atina'da düzenlediği kongrede buluşan 2 bin 500 ürolog, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin 5 ayrı ameliyathanesinde yapılan 14 farklı operasyonu canlı yayından takip etti.

Üroloji dünyası tıptaki son yenilikleri Türkiye’den izledi. Dünya Üroloji Derneği’nin (SIU) 2019 kongresinin en önemli bölümü olan canlı cerrahi günü Medipol Mega Üniversite Hastaneleri’nde yapıldı. Kanada merkezli Dünya Üroloji Derneği’nin 17-20 Ekim’de Atina’da düzenlediği kongrede buluşan 2 bin 500 ürolog, Medipol Mega’nın 5 ayrı ameliyathanesinde yapılan 14 farklı operasyonu canlı yayından takip ederek alanlarındaki yenilikleri keşfetti. Konferansa katılan uzmanlar üroloji cerrahisinde son teknoloji cihazları ve yöntemleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Türk ve yabancı uzmanların gerçekleştirdiği operasyonlarla öğrendi.

CERRAHİNİN USTALARI BİR ARADA

Konferansın ardından açıklama yapan Dünya Üroloji Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Jean De la Rosetta, "17 Ekim Perşembe günü, dünyada uygulanan cerrahi tekniklerin geliştirilmiş en yeni versiyonları, yine bu cerrahilerin ustaları tarafından, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ameliyathanelerinde uygulandı. Atina'da yaklaşık 2 bin 500 ürolog Medipol Mega’daki canlı cerrahi izledi. Ürologlar bu teknikleri bir taraftan ustalarından izlerken, diğer taraftan bilim insanları ile yeni yöntemleri tartışma fırsatı buldu. Sabah 08.00'de başlayan ve 14 farklı ameliyatın yapıldığı canlı cerrahi gün boyu devam etti” dedi.

"SINAVI BAŞARIYLA VERDİK"

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Selami Albayrak ise "Medipol Mega Üniversite Hastanesi, yüksek teknoloji ve insan kaynağı açısından küresel ölçekte olan bu canlı cerrahi sınavını büyük bir başarıyla verdi" diye konuştu. Öte yandan Prof. Dr. Selami Albayrak’ın gerçekleştirdiği Radikal Perineal Prostatektomi ameliyatı da konferansta canlı yayınlanan operasyonlar arasında yer aldı.

Atina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurduAtina’daki tıp kongresine Türk cerrahlar damga vurdu

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