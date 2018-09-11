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Atina'daki yangında ölenlerin sayısı 99 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Atina'daki yangında ölenlerin sayısı 99 oldu

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında temmuz ayında yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından (PSE) yapılan açıklamada, Atina Evangelismos Hastanesi’nde yaklaşık bir aydır tedavi gören 26 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buna göre, ülke tarihindeki en ölümcül yangın felaketinde 16’sı hastanede olmak üzere ölenlerin sayısı 99'a çıktı.

Açıklamada, yaralı 17 kişinin tedavisinin devam ettiği, ağır yaralı 3 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu ifade edildi. Yangında hayatını kaybeden 99 kişiden 83'ünün kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Pendeli bölgesinde ormanlık alanda bir kişinin topladığı kuru dalları ateşe vermesiyle çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim birimlerinin bulunduğu sahil bölgelerine yayılan yangında, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ve kullanılamaz hale gelen evlerin yıkım işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan'daki orman yangını

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