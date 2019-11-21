Atina’dan 15 bin sığınmacı için “gözaltı merkezi” planı

Hükümet, Türkiye sınırındaki kontrolü de sıkılaştıracak.Giderek sertleştirdiği göç ve iltica politikası hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştirilen Yunan hükümeti yeni bir düzenlemeye gidiyor. Merkez sağ hükümet, Ege adalarında kapasitesinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in açıkladığı plana göre Samos, Sakız Adası ve Midilli’deki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda insanlık dışı koşullarda kalan toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı yerleşkelere alınacağı belirtildi.

Hükümet, kampların yerini alacak bu yerleşkelerin kimlik belirleme, yeniden yerleştirme ve sınır dışılar için kullanılacağını açıkladı. Yetkililer, sığınmacıların yeni uygulamayla serbest dolaşım hakkının olmayacağını ve bu yerleşkelerde giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirtti. Söz konusu “önlemlerin” hükümetin sığınmacı kriziyle mücadelede ne derece kararlı olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Stefanis, sığınmacıların yeni yerleşkelerde konteynırlarda kalacağını ve yemekhane, okul ve ibadet alanlarına erişimlerinin bulunacağını belirtti. Yerleşkelerin Temmuz 2020’ye kadar hazır olmasını planladıklarını kaydeden bakan yardımcısı, önümüzdeki yılın sonuna kadar 20 bin sığınmacıyı da adalardan ana karaya transfer etmek istediklerini ifade etti.