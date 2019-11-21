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Atina’dan 15 bin sığınmacı için “gözaltı merkezi” planı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 00:12 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yunan hükümeti üç Yunan adasındaki 15 bin sığınmacıyı “giriş-çıkış izinlerinin bulunmayacağı” kapalı yerleşkelere nakledeceklerini açıkladı.

Hükümet, Türkiye sınırındaki kontrolü de sıkılaştıracak.Giderek sertleştirdiği göç ve iltica politikası hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştirilen Yunan hükümeti yeni bir düzenlemeye gidiyor. Merkez sağ hükümet, Ege adalarında kapasitesinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in açıkladığı plana göre Samos, Sakız Adası ve Midilli’deki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda insanlık dışı koşullarda kalan toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı yerleşkelere alınacağı belirtildi.

Hükümet, kampların yerini alacak bu yerleşkelerin kimlik belirleme, yeniden yerleştirme ve sınır dışılar için kullanılacağını açıkladı. Yetkililer, sığınmacıların yeni uygulamayla serbest dolaşım hakkının olmayacağını ve bu yerleşkelerde giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirtti. Söz konusu “önlemlerin” hükümetin sığınmacı kriziyle mücadelede ne derece kararlı olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Stefanis, sığınmacıların yeni yerleşkelerde konteynırlarda kalacağını ve yemekhane, okul ve ibadet alanlarına erişimlerinin bulunacağını belirtti. Yerleşkelerin Temmuz 2020’ye kadar hazır olmasını planladıklarını kaydeden bakan yardımcısı, önümüzdeki yılın sonuna kadar 20 bin sığınmacıyı da adalardan ana karaya transfer etmek istediklerini ifade etti.

Sığınmacılara gözdağı

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas ise her biri 5 bin kişi kapasiteli olacak bu yerleşkelerin Avrupa Birliği’nin mülteci statüsü tanıma şansının görülmediği göçmenler için düşünüldüğünü açıkladı. Petsas, temel olarak “gözaltı merkezleri” olacak olan bu yerleşkelerin (ülkeye) yasa dışı giriş yapmak isteyenlere de “net bir mesaj göndereceğini” söyledi. Sözcü, “Bir insan kaçakçısına kendilerini Yunanistan’a getirmesi için para verirlerse kaybedeceklerini anlamalılar” diye konuştu.

Türkiye sınırının denetimi sıkılaştırılacak

Atina, plan kapsamında Türkiye sınırının denetimini de sıkılaştıracak. Buna göre Türkiye sınırındaki sahil güvenlik birimlerine 400, adalardaki sahil güvenliğe de 800 ek personel atanacak.

Geçen temmuz ayında göreve gelen merkez sağ hükümet, iltica düzenlemelerinde değişikliğe giderek mülteci olarak tanınma koşullarını sertleştirmişti. Hükümetin göç ve mültecilere yönelik politikaları sivil toğlum kuruluşlarının eleştirilerine neden oluyor.

Geçen hafta Spiegel Online’ın Türkiye İçişleri Bakanlığı belgelerine dayandırdğı haberde Yunanistan'ın Kasım 2018-Kasım 2019 aralığında yaklaşık 60 bin sığınmacıyı yasa dışı bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı ettiği öne sürülmüştü. Yunanistan ise iddiaları reddetmişti.

DW, Reuters, AFP, dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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