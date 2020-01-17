HABER
  4. Atina'dan AB'ye "Türkiye vetosu" tehdidi

Atina'dan AB'ye "Türkiye vetosu" tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Yunanistan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye ile imzaladığı mutabakat muhtırasını geçersiz ilan etmemesi halinde AB'nin Trablus ile imzalayacağı tüm anlaşmaları veto edeceğini açıkladı.

Atina'dan AB'ye "Türkiye vetosu" tehdidi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile ilgili yeni bir çıkış yaptı.

Miçotakis, Ankara ile imzaladığı muhtırayı geçersiz ilan etmemesi halinde Trablus'un Avrupa Birliği ile imzalayacağı her türden anlaşmayı veto edeceklerini söyledi.

Alpha televizyonunda yayınlanan konuşmasında Miçotakis "Mutabakatın geçersiz sayılması bir önkoşul olarak konmadıkça Yunanistan Libya için öngörülen herhangi bir siyasi çözümü, (Avrupa Birliği) zirve toplantılarında kabul etmeyecek" dedi.

Yunan Başbakan "Basitçe ifade etmek gerekirse konu daha zirveye gelmeden önce (Avrupa Birliği) dışişleri bakanları düzeyinde vetomuzu kullanacağız" diye konuştu.

AB mutabakat muhtırasını geçersiz saymıştı

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat hükümeti "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını" 27 Kasım tarihinde imzalanmıştı. 8 Aralık tarihinde yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler’e de bildirimde bulunulmuştu.

Avrupa Birliği anlaşmayı 12-13 Ocak tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde gündemine almıştı. Zirve sonrası açıklanan ortak bildiride mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuna aykırı olduğu ve bu nedenle üçüncü taraflar açısından hukuki sonuçlarının bulunmadığı" açıklanmıştı. Bildiride AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile "yanlış anlaşılmaya imkân vermeyecek şekilde" dayanışma içinde olunduğu da belirtilmişti.

Berlin'e "konferansa davet edilmedik" sitemi

Yunanistan, Libya iç savaşına çözüm için pazar günü Berlin'de düzenlenecek konferansa davet edilmedi. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'na komuta eden Halife Hafter konferansa gitmeden önce dün Atina'ya sürpriz bir ziyaret düzenledi. Hafter'in bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Atina, Berlin'deki zirveye davet edilmemesine dün bir kez daha tepki gösterdi. Ülkesinin konferansa çağırılmamasının "yanlış olduğunu" ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Miçotakis Almanya Başkanı Angela Merkel ile Cuma günü telefon görüşmesinde konuyu gündeme getireceğini belirtti.

"Davet edilmememiz yanlıştı" diyen Miçotakis "Libya ile deniz sınırlarımız var ve Berlin'de olmalıydık" diye konuştu.

AP, AFP, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Ukrayna Başbakanı, 'telekulak' skandalı sonrası istifa etti Ukrayna Başbakanı, 'telekulak' skandalı sonrası istifa etti 
İran: Uçak Kazasını Siyasi Mesele Haline Getirmeyinİran: Uçak Kazasını Siyasi Mesele Haline Getirmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad rejimi İdlib'e kara saldırısı başlattı!

Esad rejimi İdlib'e kara saldırısı başlattı!

İran '80 ABD askeri öldürdük' demişti, ABD'den açıklama geldi

İran '80 ABD askeri öldürdük' demişti!

Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

Eski CEO'nun firarı hakkında yeni şüphe

Eski CEO'nun firarı hakkında yeni şüphe

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Vicdansız baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

Vicdansız baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.