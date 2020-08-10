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  4. Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz

Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz

10.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışma yürüteceği alan için Navtex ilan etmesi Yunanistan'da tepkiye yol açtı.

Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz

Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde sular durulmuyor. Türk gemisi Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 10 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesi, Atina'nın tepkisine neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini topladı. Toplantıda, "Türk provokasyonuna nasıl bir tepki verileceği" konusunun ele alındığı açıklandı.

Toplantı sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'den "bölgede barış ve güvenliği zedeleyen yasa dışı faaliyetlerine bir an önce son vermesi" istendi. Açıklamada, "Yunanistan hiçbir şantajı kabul etmeyecektir. Egemenliğini ve egemenlik haklarını koruyacaktır" denildi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin "Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştığını" açıklamıştı. Dönmez, "83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadesini kullanmıştı.

Oruç Reis, Kıbrıs açıklarındaki sismik çalışmalarını Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle sürdürecek.

Yunanistan kendi Navtex'ini yayımladı

Yunanistan Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis, Oruç Reis'in Yunan donanması tarafından izlendiğini söyledi. Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Gerapetritis, "siyasi ve operasyonel anlamda tamamen hazır olduklarını" belirtti. Yunan bakan, "Elbette bölgede gerilimi daha da artırma arzusunda değiliz. Ancak kararlılığımız da ortada" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hamlesine karşılık Yunanistan da kendi Navtex'ini yayımladı. Türkiye'nin Navtex'inin "yetkisiz bir istasyon" tarafından ilan edildiğini belirten Yunanistan, "Yunan kıta sahanlığına giren bir alanda yetkisiz ve yasa dışı bir faaliyet" gerçekleştirildiğini bildirdi.

DW,AP,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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