Atina'dan Ankara'ya: Hiçbir şantajı kabul etmeyeceğiz

Atina "hiçbir şantajı kabul etmeyeceğini" duyurdu.Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde sular durulmuyor. Türk gemisi Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 10 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesi, Atina'nın tepkisine neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Navtex ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini topladı. Toplantıda, "Türk provokasyonuna nasıl bir tepki verileceği" konusunun ele alındığı açıklandı.

Toplantı sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'den "bölgede barış ve güvenliği zedeleyen yasa dışı faaliyetlerine bir an önce son vermesi" istendi. Açıklamada, "Yunanistan hiçbir şantajı kabul etmeyecektir. Egemenliğini ve egemenlik haklarını koruyacaktır" denildi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin "Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştığını" açıklamıştı. Dönmez, "83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele!" ifadesini kullanmıştı.