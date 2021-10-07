Atina’dan Paris’le Anlaşmasında Türkiye Vurgusu

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının olası bir dış tehdit durumunda birbirlerinin yardımına koşmalarına imkan tanıyacağını söyledi. Miçotakis, ‘‘Hepimiz Doğu Akdeniz’de kimin kimi savaş nedeni olabilecek şekilde tehdit ettiğini biliyoruz’’ diyerek Türkiye’ye atıfta bulundu.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Fransa geçen ay bir stratejik ve askeri savunma işbirliği paktına imza atmıştı. Anlaşma Fransa’nın Yunanistan’a 3 milyar euro değerinde üç savaş gemisi satmasını da kapsıyor.

Atina bu yıl ayrıca 24 Fransız Rafale uçağı için sipariş vermişti.

Miçotakis anlaşmayla ilgili olarak, ‘‘İlk kez üçüncü bir tarafın iki ülkeden birine saldırması durumunda askeri destek koşulu açıkça yer alıyor’’ diye konuştu.

NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye, kıta sahanlıklarının kapsamı ve deniz sınırları konusunda anlaşmazlık içinde. Bu durum Atina'nın karasularını Ege'de 12 mile (19 kilometre) kadar genişletmesini engelliyor.

Türkiye Atina’nın böyle bir adım atmasının ‘‘savaş nedeni’’ olacağını söylüyor. Bazı Yunan adaları Türkiye kıyılarına 12 milden daha yakın.

Tüm NATO üyelerinin saldırı altındaki üye ülkenin yardımına gitmesi öngörülüyor. Ancak her ikisi de NATO üyesi olan Atina ve Ankara arasında onlarca yıldır devam eden gerilim durumu karmaşık hale getiriyor.

Kıta sahanlığı dışında Yunanistan ve Türkiye uzun süredir Doğu Akdeniz’de egemenlik alanı konusunda anlaşmazlık içinde. Bu anlaşmazlıklara hava sahası, enerji, bazı Ege adalarının durumu ve Kıbrıs da dahil.

İki ülke bu yıl tartışmaların çözümü için görüşmelere yeniden başlama kararı almıştı. İkili görüşmelerin yeni turu Ankara’da 6 Ekim’de yapıldı.

Paris, Avustralya'nın 56 milyar euro'luk denizaltı ihalesini iptal etmesinden yalnızca iki hafta sonra, Atina ile "Stratejik Ortaklık Anlaşması'na" imza atmıştı. Yunanistan, anlaşma ile Fransa'dan Belharra tipi üç savunma ve müdahale gemisi ile üç adet Corvette tipi küçük savaş gemisi alacak.

Türkiye, Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma anlaşmasına sert tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakı'na zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir” açıklamasını yapmıştı.

