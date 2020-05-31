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Atina’dan sınıra 200 kilometrelik bariyer

31.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

Atina, Türkiye’den olası yeni bir sığınmacı akınına karşı önlemlerini artırıyor.

Atina’dan sınıra 200 kilometrelik bariyer

Hükümet, sınır hattı olan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafına toplam 208 kilometrelik bir bariyer kurma hazırlığı içinde.Yunanistan hükümeti, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin kendi tarafındaki bariyerleri genişletme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde Pazar günleri yayınlanan Realnews gazetesine yaptığı açıklamada, Ankara’dan gelen, binlerce göçmenin Avrupa’ya geçmeyi yeniden deneyebileceğine ilişkin ifadeleri hatıratarak, "Egemenliğimizi korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

Atina, Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuruyor. Yunan basınının konuyla ilgili haberlerinde, Atina'nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığı aktarılıyor. Sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit mevcut.

Sığınmacı akını ve şiddet olayları

Geçtiğimiz Şubat ayı sorunda Türkiye, Yunanistan sınırındaki kapıların, Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmen ve sığınmacılar için açık olduğunu ve bu kişilerin Türk güvenlik ve sınır görevlileri tarafından durdurulmayacağını açıklamıştı. Ankara’nın bu hamlesi üzerine sınıra akın eden yüzlerce sığınmacı Yunan sınır güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmış, yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda göçmen yaralanırken iki sığınmacı da hayatını kaybetmişti.

Sınırı geçmeyi başaran birçok göçmen de Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Türkiye'ye dönmeye zorlandığını aktarmıştı.

DW,dpa / SÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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