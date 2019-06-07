Atinalı Müslümanlar Camilerine Kavuşuyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk cami, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle kapılarını ilk defa açtı. Bakan Gavroglu, 12 yıldır faaliyete geçmesi bekleen camide ilk namazın Eylül ayında kılınmasını umduklarını söyledi.

Atina Camisi'ni ziyaret eden Kostas Gavroglu, Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Camiyi tamamen devletin inşa ettiğini belirten Gavroglu, ibadethanenin Avrupa’daki örneklerinin aksine özel işletmeye değil kamuya ait olduğunu vurguladı.

Yunan bakan, ‘’Burası hepimize, hepinize ait. Ne bir kimseye, ne bir cemaate ne de bir başka ülkeye’’ dedi. Gavroglu Müslümanların bir başka önemli sorununun mezarlık olduğunun farkında olduklarını da söyledi.

Bürokratik nedenlerle hala ibadete açılmayan Atina Camisi'nin yapımı 2017’de tamamlandı. 2006’da başlatılan cami projesi için 967 bin dolar bütçe ayrılmıştı.

Atina’daki Müslümanların yıllardır beklediği Atina Camisi ilk defa 1890 yılında Meclis gündemine gelse de, bir türlü hayata geçirilememişti. Başkentteki Müslümanlar geçici ibadethanelerde namaz kılmak zorunda kalıyordu.