Atina'nın 12 mil planı meclis gündeminde

Yunan hükümeti Ege'de benzer bir adım atma hakkını saklı tuttuklarını bir kez daha vurguladı.Yunanistan hükümetinin, batıda İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 mile çıkarma planı mecliste görüşülmeye başlandı. Tasarının yarın (çarşamba) mecliste oylanması bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, oturumun başlangıcında mecliste yaptığı konuşmada, tasarının meclisten geçmesi durumunda Yunanistan'ın egemenlik alanının 13 bin kilometrekareyle yaklaşık yüzde 10 oranında genişlemiş olacağını kaydetti.

Ege'nin güneyindeki On İki Ada'nın İtalya'dan Yunanistan'a devrine atıfla 1947 yılından bu yana Yunanistan'ın topraklarının ilk kez genişlediğini belirten Dendias, bunu "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Türkiye savaş sebebi saymıştı

Dendias, yasayla "Yunanistan'ın diğer egemenlik alanlarında da kara sularının genişletilmesi hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

Türkiye, TBMM'nin 1995 yılında aldığı kararla Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.