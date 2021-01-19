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Atina'nın 12 mil planı meclis gündeminde

19.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki kara sularının 12 mile çıkarılmasına dair tasarı mecliste görülmeye başlandı.

Yunan hükümeti Ege'de benzer bir adım atma hakkını saklı tuttuklarını bir kez daha vurguladı.Yunanistan hükümetinin, batıda İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 mile çıkarma planı mecliste görüşülmeye başlandı. Tasarının yarın (çarşamba) mecliste oylanması bekleniyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, oturumun başlangıcında mecliste yaptığı konuşmada, tasarının meclisten geçmesi durumunda Yunanistan'ın egemenlik alanının 13 bin kilometrekareyle yaklaşık yüzde 10 oranında genişlemiş olacağını kaydetti.

Ege'nin güneyindeki On İki Ada'nın İtalya'dan Yunanistan'a devrine atıfla 1947 yılından bu yana Yunanistan'ın topraklarının ilk kez genişlediğini belirten Dendias, bunu "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Türkiye savaş sebebi saymıştı

Dendias, yasayla "Yunanistan'ın diğer egemenlik alanlarında da kara sularının genişletilmesi hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

Türkiye, TBMM'nin 1995 yılında aldığı kararla Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.

İyon Denizi'nde kara sularının 6'dan 12 mile çıkarılması adımı, Türkiye ile 25 Ocak'ta yeniden başlatılacak istikşafi görüşmelerin öncesine denk geldi.

Ege'de yüzde 71'lik hak iddiası

Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarması durumunda Ege'nin yüzde 71'i Yunanistan'ın egemenlik alanına girmiş olacak. Bu oranın şu an yüzde 21 civarında olduğu belirtiliyor.

Atina, 1994 yılında yürürlüğe giren ve taraf olduğu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfla Ege'de de kara sularını 12 mile çıkarabileceğini savunuyor. Sözleşmenin 3'üncü maddesi, sözleşmeye taraf ülkelerin kara sularının genişliğini 12 deniz milini aşmayacak şekilde tespit etme hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye ise Sözleşme'ye taraf değil.

dpa / BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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