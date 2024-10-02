Atını üzerine sürdü, kırbacıyla vurdu! Kayseri'de çekilen görüntüler infial yarattı: Tatil için gelen aile hayatının şokunu yaşadı

Kayseri'de, Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atları görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit eden ve araçlarına zarar 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN PARA İSTEDİ

İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte Kayseri'deki yılkı atları görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atların sahibi olduğunu iddia eden A.K., atları görmek için gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para istedi.

HEM TEHDİT HEM DARP

Para ödemeyi kabulm etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nın çalışanları da katıldı. Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, derbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen zorbalığın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve Mala zarar verme suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AKILMAZ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.