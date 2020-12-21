Atipik otizm nedir? Atipik otistik çocuklar hangi özelliklere sahiptir?

Atipik otizm, otizm spektrum bozukluğu belirtilerine sahip ama otizm teşhisi koyabilecek kadar yeterli belirti ve kriterleri taşımayan vakalara denir. Atipik otistik çocuklar, hafif otizmli özellikler gösterdikleri için, çoğu kez tipik otizm ve Asperger sendromuyla karıştırılmaktadır. Otizm nedir? Atipik otizmi anlatmadan önce genel olarak otizmin tanımından bahsetmek gerekirse; Otizm spektrum bozukluğu ya da halk dilinde daha çok kullanılan adıyla otizm, erken çocukluk döneminde, genellikle üç yaştan önce başlayan, ciddi bir nöro gelişimsel bozukluktur. Büyüdükçe duygusal, davranışsal ve bilişsel problemler ortaya çıkar. Çoğunlukla, yürüme ve oturma gibi motor becerilerin gelişiminde veya boy ve kilo artışında bir problem gözlenmez. Otizmli çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir. Bu rahatsızlığa sahip çocuklarda ana problem sosyal iletişimlerine ve etkileşimlerine zarar veren ve tekrarlanan hareketlere yol açan davranışlarının bulunmasıdır. Otizmin beynin yapısını ve işleyişini etkileyen sinir sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizmin kesin nedeni günümüze kadar yapılan araştırmalar neticesinde henüz bulunamamıştır. Genetik faktörler, doğumda yaşanan komplikasyonlar, viral enfeksiyonlar ve çevre kirliliği gibi bazı çevresel faktörler otizm sebebi olarak gösterilmiş; ancak günümüzde henüz kesin olarak bir sebebi ispatlanamamıştır. Çocuğun bazen belirtileri gösterirken bazen de sağlıklı gelişiyor gibi davranması ailelerin kafasını karıştırabilir. Otizmin bir spektrum bozukluğu olarak adlandırılması tam olarak bu yüzdendir.

Atipik Otizm Nedir? Otizm belirtilerini göstermesine rağmen otizm kadar yeterli tanı kriteri taşımayan vakalarda hastaya konan tanıya Atipik otizm adı verilir. Atipik otizmde konuşmada zorluk çekme, güç iletişim kurma, gelişim bozuklukları, tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorun yaşama gibi belirtiler bulunabilir; ancak bu belirtiler ya otizm tanısı konulan diğer çocuklardan daha geç yaşlarda ortaya çıkabilir veya bu belirtiler tam olarak otizm tanısının konulmasını engelleyecek şekilde beklenenden daha az görülebilir. Atipik otizmin iyileşme süreci diğer otizm türlerine nazaran daha kolay olabilmektedir. Tedavi sürecinde özel eğitimlerin yardımıyla çocukların becerilerini geliştirip, konuşmalarını güçlendirmesi hedeflenir. Otizm Teşhisi Nasıl Konulur? Otizm teşhisi laboratuvar testleri ya da görüntüleme yöntemleriyle konulmamaktadır. Teşhis, bir çocuk psikiyatristi tarafından çocuğun gözlemlenmesi, aileye bir takım soruların sorulması ve çocuğa yönelik gelişim testleri yardımıyla konulur. CARS Derecelendirme Sistemi, 18 aydan küçük çocuklar incelendiği bir soru listesi olan M-CHAT yöntemi ya da 40 maddeden oluşan bir otizm tarama testinden yararlanılabilir. Bunların haricinde iki yaş için de bir tarama testi vardır. Doktorunuz gerek gördüğü durumlarda kan tahlili, nöroloji, kulak burun boğaz ve metabolik hastalıklar için başka uzmanlık alanlarındaki doktorlardan konsültasyon isteyebilir. Eğer çocuğunuzda otizm olduğunu düşünüyorsanız Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerine başvurmalısınız.

Atipik Otizmin Belirtileri Her hastalıkta olduğu gibi Atipik otizmde de belirtiler hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bazılarında tüm belirtiler gözlemlenirken bazılarında ise daha az belirti gözlemlenebilir. Ayrıca belirtilerin şiddetleri de değişebilmektedir. En bilinen atipik otizm belirtileri şu şekildedir: Her türlü iletişimde zorluk ve bozukluklar

Tipik olmayan ve uygunsuz sosyal davranışlar

Tekrarlayan anormal davranışlar

Konuşma gecikmesi ve konuşma problemleri

Göz teması kuramama

İsmiyle seslenildiğinde bile cevap alamama

Takıntılı davranışlar

Temastan hoşlanmama

Kendini ifade edememe

Oyun becerisinin olmaması

Anne ve babayı ayırt edememe

Çocuğun kollarını kanat çırpar gibi çırpması, dönme, sallanma, zıplama hareketleri Atipik Otizm Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir? Otizm türlerinin bilinen kesin ilaç ya da ameliyat gibi bir tedavisi yoktur. Tedavi çocuğun gereksinimlerine göre planlanmaktadır. Küçük yaşlarda yoğun ve sürekli eğitim programları ve davranış terapileri uygulanır. Bu terapiler günümüzde bilinen tek tedavi yöntemidir. Doktorunuz tarafından uygulanacak olan ilaç tedavileri ise otizme eşlik eden ve varsa mevcut problemleri azaltmaya yöneliktir. Otizme doğrudan bir etkileri olmaz. Otizm rahatsızlığında tedavi sürecine en iyi cevap veren grup Atipik Otizm rahatsızlığına sahip olan çocuklardır. Atipik otizm derecelerin en düşüğüdür. Atipik otistik çocukları diğer tüm otizmlilerden ayıran en mühim özellik de bu sebeple erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri ile çocukların yaşadığı iletişim zorlukları ve konuşma bozukluklarının aşılarak tamamen düzelebilir olmasıdır.