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Atipik yeme bozuklukları nedir? İşte tedavi yöntemi

22.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Atipik yeme bozuklukları, yeme bozuklukları içerisinde tanımlanayan bir hastalıktır. Anoreksiya ve blumianın dışında kalandır. Tutku düzeyinde zayıflama arzusu yoktur, blumiadaki gibi kusma veya ağır spor yaparak yediklerini telafi etme girişimi yoktur.

Atipik yeme bozukluklarının iki tipi vardır. Biri gece yeme sendromu diğeri de aşırı yeme bozukluğudur. Aşırı düzeyde sağlıklı ve düzgün beslenme takıntısı da beslenme bozukluğuna dönüşebilir, hatta anoreksiya nervoza gelişebilir.

ATİPİK YEME BOZUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Atipik yeme bozuklukları, tıpkı anoreksiya ve blumia nevroza gibi bir ekip tarafından tedavi edilmelidir. Ekipte psikiyatrist, klinik psikolog, diyetisyen, dahiliyeci hatta gerekiyorsa kadın doğumcu gibi diğer tıp dallarından da hekimler bulunmalıdır. Öncelikle kişinin yeme davranışı üzerinde çalışılmalı, yeme ritminin, yeme şeklinin sağlıklı bir beslenmeye dönüşmesi için psikiyatrist ve diyetisyenin iş birliği üzerinde çalışılması gerekir. Bir sağlık problemi varsa, sindirim sistemine bağlı ülserler, diş çürükleri gibi diğer hekimlerin de işe karışarak bunların giderilmesi sağlanır. Tekrarlamaması için de kişinin yeme davranışındaki nedenlere karşı farkındalık sağlaması gerekir.

İLAÇ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Kişi, kendisini stresli, eksik hissettiğinde aşırı yeme arzusu oluşur. Daha sonra da kilo alma korkusu ve suçluluğuyla strese girmesi ve bu stresin tekrar bir yeme davranışı oluşturmasına neden olur. Dolayısıyla kısır döngüye girmesine sebep olur. İlaçların tek başına hiçbir anlamı yoktur, ancak yardımcı, destekleyici tedavi olarak ilaçlar kullanılabilir. İlaçlar, depresyon ya da alkol bağımlılığı gibi durumlarda tercih edilir.


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