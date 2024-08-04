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  4. Atış sırasındaki pozuyla efsaneleşen Yusuf Dikeç, sosyal medyaya katıldı: X'ten 'Hoş geldin' karşılaması!

Atış sırasındaki pozuyla efsaneleşen Yusuf Dikeç, sosyal medyaya katıldı: X'ten 'Hoş geldin' karşılaması!

04.08.2024 12:28
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Olimpiyatlarda eli cebinde yaptığı atışla dünyanın konuştuğu ikonik bir pozu ölümsüzleştiren milli sporcumuz Yusuf Dikeç sosyal medya platformu X'e (Twitter) 'merhaba' dedi. X'ten de Dikeç için 'Hoş geldin' mesajı paylaşıldı.

Atış sırasındaki pozuyla efsaneleşen Yusuf Dikeç, sosyal medyaya katıldı: X'ten 'Hoş geldin' karşılaması!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç, atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizatları tercih etmedi. Atış sırasında da eline cebine koyarak rahat bir görünüm sergiledi. Dikeç bu pozuyla sosyal medyanın bir numarası haline geldi ancak kendisinin sosyal medyaya girişi yeni oldu.

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İŞTE YUSUF DİKEÇ'İN İLK MESAJI

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) hesap açan Yusuf Dikeç, "Merhaba X" mesajı paylaştı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Bunun üzerine X'ten de Dikeç'e 'hoş geldin' mesajı geldi. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda Dikeç'in özgün tavrına dikkat çekilerek "X'e hoş geldin" dendi.

Ekran görüntüsü 2024-08-04 121941Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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