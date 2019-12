Atiye, BBC'nin önerdiği 10 dizi arasına girdi

BBC'nin aralık ayında izlenebilecek dizilerle ilgili olarak hazırladığı listede, Netflix'in ikinci Türk yapımı orijinal dizisi 'Atiye' de yer aldı. Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür gibi isimlerin oynadığı ve çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilen dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 27 Aralık'ta Netflix üzerinden izleyicilere sunulacak.

Ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan Atiye (Beren Saat) ilk sergisini açmak üzereyken, hayatı Erhan (Metin Akdülger) isimli arkeoloğun Göbeklitepe'de gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından değişir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan sembolle Atiye'nin hayatı arasında bir ilişki olduğunun fark edilmesi üzerine karakterin Göbeklitepe'ye yolculuğu başlar.

Yazar Şengül Boyaş'ın 'Karakalem' ve 'Dünyanın Uyanışı' isimli romanlarından uyarlanan dizinin senaryosu Jason George ve Nuran Evren Şit'in imzasını taşıyor.

BBC tarafından hazırlanan listede yer alan diğer diziler ise şunlar:

'A Christmas Carol', 'The Marvellous Mrs. Maisel', 'Wisting', 'The Witcher' , 'Truth Be Bold', 'Vikings', 'The Confession Killer,' 'The Trial of Cristine Keeler', 'The Valhalla Murders'.