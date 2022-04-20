Atiye'den yıllar sonra gelen 'tayt' itirafı

Toplantı yapmak için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Atiye, Almanya'da müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlenmiş ve 2019 yılında anne olmuştu.

"EŞİM FOTOĞRAF PAYLAŞMAYA SICAK BAKMIYOR"

Geçtiğimiz günlerde basından gizlediği eşinin fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan Atiye, "Annelik iyi gidiyor, özel hayatımızla ilgili çok fazla paylaşım yapmıyoruz ama o an içimden öyle geldi. Eşim sıcak bakmıyor, çok fazla sosyal medyada olan birisi değil" diye konuştu.



"BENİM DE ZAMANINDA TAYTIM TARTIŞILMIŞTI"

Atiye ayrıca son dönemde giydikleri sahne kostümleri nedeniyle gündemden düşmeyen kadın meslektaşlarına destek verip şöyle konuştu:"Benim de zamanında taytım tartışılmıştı, şaşırmıştım. Ben de mesela tayt giymeyi seviyordum, bununla ilgili çok espri yapılmıştı ama ben çok takılmadım, eğlendim. Her tartışmanın da bir adabı vardır. Herkes kendiyle ilgilenirse daha güzel olur, her şeyi eleştirmek yerine. Herkesin kendi tercihi, eleştirilere kulak asmamak lazım."

