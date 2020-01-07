MAGAZİN
  4. Atiye dizisindeki sevişme sahnesiyle gündem olan Melisa Şenolsun'dan olay pozlar

Atiye dizisindeki sevişme sahnesiyle gündem olan Melisa Şenolsun'dan olay pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Netflix'te ilk sezonu yayınlanan Atiye dizisinde Cansu rolüyle dikkat çeken Melisa Şenolsun ELLE dergisine verdiği pozları paylaştı. Melisa Şenolsun'un paylaşımlarına beğeni yağdı.

Oyuncu Melisa Şenolsun, setlere 'Atiye' dizisiyle döndü. Ressam olan Atiye'nin tasarımcı kız kardeşi Cansu'yu canlandıran Şenolsun'un dizideki sevişme sahneleri olay olmuştu.

3

Melisa Şenolsun ELLE Ocak sayısında kapak oldu. Verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Şenolsun beğeni topladı. ELLE'de soruları da yanıtlayan güzel oyuncu "şöhretle aranız nasıl" sorusuna şu yanıtı veriyor:

1

"Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum."

4

Melisa Şenolsun güzellik algısını ise şöyle açıklıyor:

"Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Siz cevap verin bu soruya. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum. Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor."

2

Bir dönem Hülya Avşar'a da benzetilen Şenolsun kendisiyle ilgili bilinmeyen özelliğini ise "Beynim çok dolu olduğunda, yorgunluktan öldüğümde farkında olmadan şarkı söylüyorum. Sanırım beynimdekileri susturmak için bilinçaltımın bulduğu bir yöntem" sözleriyle açıklıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'
Bergüzar Korel müjdeyi verdiBergüzar Korel müjdeyi verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Melisa Şenolsun elle Melisa Şenolsun atiye

En Çok Okunan Haberler

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım!

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Bergüzar Korel müjdeyi verdi

Bergüzar Korel müjdeyi verdi

Ece Erken canlı yayında açıkladı! Eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı?

Ece Erken canlı yayında açıkladı! Eski eşi Serkan Uçar'la barıştı mı?

Çıplak fotoğraflarını bağışçılara atan Kaylen Ward'e büyük şok!

Bağışçılara çıplak fotoğraflarını atıyordu! Büyük şok

Fernando Muslera-Patricia Callero Dubai tatilinde

Denizden çıkmak bilmedi! Geceliği 3 bin TL

Pınar Dilşeker'in son hali olay oldu!

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.