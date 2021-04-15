Netflix'in Atiye dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan ve başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Atiye'nin yeni sezonu için yapılacak açıklamalar bekleniyor. Peki Atiye ne zaman başlayacak? Atiye'nin yeni sezonu ne zaman?

ATİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ATİYE'NİN YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunan Atiye'nin yeni sezonu için gelecek açıklamalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin, tekrardan çekimlere başladığı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından Beren Saat ise yeni sezon hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını sebebiyle durdurulmuştu. Alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimlerinin yeniden başladığı konuşuluyor. Atiye 3. sezon yayın tarihinin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Beren Saat yeni sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

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