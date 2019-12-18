Atiye'nin galasına Melisa Şenolsun damga vurdu

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrolünü paylaştığı 'Atiye' dizisinin galası dün yapıldı. Dizide rol alan Melisa Şenolsun kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Daha önce de Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne giydiği dekolteli elbisesiyle gündeme gelen ve yorumlar üzerine "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" diyen güzel oyuncu yine cesur bir elbise tercih etmişti.

Melisa Şenolsun gala için siyah süper mini bir elbise giydi.

'ZORLANDIĞIM SAHNELER OLDU'

Galada farkını ortaya koyan Şenolsun Beren Saat ile bol bol poz vererek beğeni topladı. Güzel oyuncu Melisa Şenolsun galada Atiye'yle ilgili "Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Fragmandan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Çekim esnasında çok zorlandığım sahneler oldu. Ben söylersem spoiler olur. İzleyince anlayacaksınız" dedi.

