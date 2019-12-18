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Atiye'nin galasına Melisa Şenolsun damga vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde olduğu Atiye dizisinin ilk bölüm özel gösterimi yapıldı. Geceye oyunculardan Melisa Şenolsun'un güzelliği ve elbise tercihi damga vurdu. Melisa Şenolsun açıklamasında "zorlandığım sahneler oldu" dedi.

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrolünü paylaştığı 'Atiye' dizisinin galası dün yapıldı. Dizide rol alan Melisa Şenolsun kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.

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Daha önce de Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne giydiği dekolteli elbisesiyle gündeme gelen ve yorumlar üzerine "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" diyen güzel oyuncu yine cesur bir elbise tercih etmişti.

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Melisa Şenolsun gala için siyah süper mini bir elbise giydi.

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'ZORLANDIĞIM SAHNELER OLDU'

Galada farkını ortaya koyan Şenolsun Beren Saat ile bol bol poz vererek beğeni topladı. Güzel oyuncu Melisa Şenolsun galada Atiye'yle ilgili "Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Fragmandan sonra çok güzel geri dönüşler aldık. Çekim esnasında çok zorlandığım sahneler oldu. Ben söylersem spoiler olur. İzleyince anlayacaksınız" dedi.

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Atiye'nin galası Melisa Şenolsun Melisa Şenolsun atiye

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
MAŞALLAH KASAP REYONU GİBİSİNİZ ET GÖSTERMESENİZ PEK İLGİ ÇEKECEĞİNİZİ ZANNETMİYORUM İSTERSENİZ BİR DENEYİN
daha çok aç az bunlar daha. ünlü olmak istiyorsan üstüne hiçbirşey kalmamalı
Bu kadını beğenmemek için arap olmak lazım. Çok mu ağır oldu ? :)
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