Atıyla insanların arasına daldı

Hindistan'da seyircilerin olduğu bir alanda beklenmedik olay yaşandı. Atıyla birlikte seyircilerin arasına dalan adam korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu olay amatör kameraya kaydedilirken ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

