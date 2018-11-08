HABER

Atıyla insanların arasına daldı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Atıyla insanların arasına daldı, yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da seyircilerin olduğu bir alanda beklenmedik olay yaşandı. Atıyla birlikte seyircilerin arasına dalan adam korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu olay amatör kameraya kaydedilirken ciddi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu
Kadın sürücü geri viteste dükkana daldıKadın sürücü geri viteste dükkana daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan at seyirci

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Deren Talu süper minisiyle olay oldu

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu

Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu

Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Lokomotifin minibüsü sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı

Lokomotifin minibüsü sürüklediği anlar kameraya böyle yansıdı

Ateş çemberinden geçmek isteyen adamın hazin sonu

Ateş çemberinden geçmek isteyen adamın hazin sonu

Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.