Atla Gel Şaban nerede, ne zaman çekildi? işte Atla Gel Şaban filminin oyuncuları…

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı “Atla Gel Şaban” filmi, günümüzde de pek çok kişi tarafından beğeni ile izleniyor. Kemal Sunal ise özdeşleşen “Şaban” karakterinin yer aldığı film, kısa yoldan kolay para kazanmak isteyen Şaban’ın başından geçenleri konu ediniyor.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban filminin çekimleri, 1984 yılında İstanbul'da yapılmıştır. İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'da çekimlere ev sahipliği yapmıştır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Atla Gel Şaban filmi, kısa yoldan para kazanmak isteyen ve uygun ortam bulduğunda şansının da yardımıyla altılı ganyanı sürekli bilen ama bir türlü oynamayan Şaban'ın, at yarışı "baronu" tarafından alıkonulmasını ve kendisi için altılı oynattırmasını konu alıyor. Şaban, bu kişilere yanlış altılı kuponu verip kendisi altılı ganyanı tek başına tutturuyor ve eve döndüğünde, yüzüne bile bakmayan kayınvalidesi ona çok çok iyi davranıyor! Çocuklarına bisiklet alan Şaban, bir anda yeniden evin kahramanı haline geliyor.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Zihni Göktay - Halil

Selahattin Fırat - Selahattin

Renan Fosforoğlu – Kenan

Mustafa Dik -Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Ünal Gürel - Kasap

Nizam Ergüden - Yarışsever

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan dayak yiyen adam



