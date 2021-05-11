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Atla Gel Şaban nerede, ne zaman çekildi? işte Atla Gel Şaban filminin oyuncuları…

11.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının önemli yapımları arasında bulunan “Atla Gel Şaban” filmi, halen birçok kişi tarafından severek izleniyor. Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde bulunduğu yapımda birçok başarılı isim de yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal’ın yanında Nevra Serezli, Reha Yurdakul, Zihni Göktay ve Metin Çekmez de bulunuyor. 1984 yılında çekilen filmin yönetmen koltuğunda ise Natuk Baytan oturuyor.

Atla Gel Şaban nerede, ne zaman çekildi? işte Atla Gel Şaban filminin oyuncuları…

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı “Atla Gel Şaban” filmi, günümüzde de pek çok kişi tarafından beğeni ile izleniyor. Kemal Sunal ise özdeşleşen “Şaban” karakterinin yer aldığı film, kısa yoldan kolay para kazanmak isteyen Şaban’ın başından geçenleri konu ediniyor.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban filminin çekimleri, 1984 yılında İstanbul'da yapılmıştır. İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'da çekimlere ev sahipliği yapmıştır.

atla gel şaban1

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Atla Gel Şaban filmi, kısa yoldan para kazanmak isteyen ve uygun ortam bulduğunda şansının da yardımıyla altılı ganyanı sürekli bilen ama bir türlü oynamayan Şaban'ın, at yarışı "baronu" tarafından alıkonulmasını ve kendisi için altılı oynattırmasını konu alıyor. Şaban, bu kişilere yanlış altılı kuponu verip kendisi altılı ganyanı tek başına tutturuyor ve eve döndüğünde, yüzüne bile bakmayan kayınvalidesi ona çok çok iyi davranıyor! Çocuklarına bisiklet alan Şaban, bir anda yeniden evin kahramanı haline geliyor.

atla gel şaban

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Niyazi
  • Nevra Serezli - Zehra
  • Dinçer Çekmez - Kazım
  • Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
  • Turgut Özatay - Davut
  • Reha Yurdakul - Halim Bey
  • Zihni Göktay - Halil
  • Selahattin Fırat - Selahattin
  • Renan Fosforoğlu – Kenan

atla gel şaban4

  • Mustafa Dik -Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
  • Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
  • Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
  • Ünal Gürel - Kasap
  • Nizam Ergüden - Yarışsever
  • Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
  • Ahmet Turgutlu - Manav
  • Yaşar Güner - Bakkal
  • Ekrem Gökkaya - Kasetçi
  • Cengiz Öktem - Davut'tan dayak yiyen adam


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Nevra Serezli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
filmin adi niye atla gel şaban anlamadim:)

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