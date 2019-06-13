Atla gelip, soydukları evi yaktılar

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- YAZ tatilini geçirmek için İstanbul'dan geldiği memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde rahatsızlanınca hastaneye yatırılan Kazım Kara'nın(74) evi, bunu fırsat bilen hırsızlar tarafından soyulduktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Jandarma, köye atla geldikleri belirlenen hırsızları arıyor. Olay, 12 Haziran saat 04.00 sıralarında Arpaçay'a 16 kilometre uzaklıktaki Aydıngün köyünde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Kazım Kara, yaz tatilini geçirmek için eşiyle birlikte 9 Haziran günü İstanbul'dan köyüne geldi. Olay günü tansiyonu yükselen Kazım Kara, eşi ve yakınları tarafından Kars'a hastaneye götürüldü. Aynı gece köye atla gelen kimliği belirsiz kişiler, çiftin evine girdi. Kazım Kara'nın eşi Gevher Kara'ya ait 2 altın küpe, 1 yüzük, 3 çeyrek altın ve 500 TL ile televizyon ve valizlerde olan kıyafetleri çalan hırsızlar, delil bırakmamak için evi ateşe verdi. Hırsızlar geldikleri atlarla kaçarken, evden alevler yükseldiğini gören çobanlar, durumu Kazım Kara'nın aynı köyde yaşayan akrabalarına bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, atlı hırsızları yakalamak için araştırma başlattı. Kazım Kara'nın kardeşi Asim Kara, "İstanbul'dan yeni geldiğimiz için valizleri boşaltmamıştık. Hastaneye gittiğimiz gece evde kimse olmamasını bilen hırsızlar, atlarla köye gelmiş. Evdeki eşyaları da çalmışlar. Hatta kaçarken eşyaların bir kısmını düşürmüşler. Evimiz geçen sene de soyuldu. Atlarla gelmişler ve atları evin kenarına bağlamışlar. Köylüler itfaiye ekiplerine haber vermişler ama ev tamamen yanmış. Soydular, niye ateşe veriyorlar? Ağabeyim hastanede yatıyor. Evinin bu hale geldiğini görünce çok üzülecek" dedi.

