Atla şehir meydanında gezip Atatürk'ü canlandırdı

Bursa'da, sinema ve dizi oyuncusu İlker Gülümser, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Atatürk'ü canlandırarak atla şehir meydanında gezdi.

Ulu Cami yanındaki Orhangazi Parkı'nda, giydiği askeri üniformayla Atatürk'ü canlandıran Gülümser, burada Gençliğe Hitabe'yi okudu, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından ata binen Gülümser, parkta bir süre gezdi. Bu sırada vatandaşlar Gülümser'e ilgi gösterdi ve onunla fotoğraf çektirip sohbet etti. Daha sonra Tayyare Kültür Merkezi'ne giden Gülümser, burada da ilgiyle karşılandı, vatandaşların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Bu arada Gülümser, Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Selami Yanık'ın yazdığı ve Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Ben Hep Vardım" tiyatro oyununda da Atatürk'ü canlandırdı.

Gülümser, oyun öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok sinema ve dizide rol aldığını, yaklaşık 15 yıldır da Atatürk'ün 18-45 yaş aralığındaki dönemini canlandırdığını söyledi.

Uluslararası Sinemacılar Derneği Başkanı Selami Yanık'tan teklif aldığını ve "Ben Hep Vardım" tiyatro oyununda Atatürk'ü canlandırdığını belirten Gülümser, "Bugün burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Bursa halkıyla kutladık. İlgi alaka ve her şey çok güzeldi. Bursa halkına çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak karşıladılar. Orhangazi Parkı'ndaki etkinlik de çok güzel geçti." dedi.