"Atla Ulan"a İstinaf Mahkemesi'nden beraat

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTİNAF Mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e, 'atla ulan' diyerek tepki gösteren Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30) hakkında, yerel mahkemenin 'intihara yönlendirme' suçundan verdiği toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasını bozarak, beraatlarına hükmetti. Kararın gerekçesinde, köprüde araçlarıyla seyreden sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri sözlerin maktulün intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelikte olmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığı yer aldı.

"ATLA ULAN"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkulukları üzerine 8 Mart 2016'daçıkan Erol Çetin intihar girişiminde bulunmuştu. Olay yerine gelen uzlaştırmacı polisler, görüştükleri Çetin'i intihardan vazgeçirmeye ikna etmek üzereyken, araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30), Erol Çetin'e, "atla ulan" diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine Çetin, "atla he, atla he" diyerek kendisini boşluğa bırakıp, hayatını kaybetmişti. İki kadın hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan dava açılmıştı.