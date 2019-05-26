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Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaklaşık 1 ay önce köprülü kavşağa çıkıp intihar etmek isteyen S.A.

Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

Uşak’ta yaklaşık 1 ay önce köprülü kavşağa çıkıp intihar etmek isteyen S.A. isimli genç, aynı köprülü kavşağa çıkıp atlamak istedi. İkna edilip itfaiye tarafından çıktığı yerden indirilen genç, polise yakalanmamak için koşarak kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı korkuluklarında bir gencin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine ulaşan polis, Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı üzerindeki şahsın yaklaşık 1 ay önce aynı yere çıkıp atlamak isteyen S.A. olduğunu belirledi. S.A. isimli genci ikna çabalarına başlayan polis ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı köprü altından geçen trafik akışını karşılıklı olarak keserek itfaiyeden yardım istedi.

Polise yakalanmamak için koşarak kaçtı
İtfaiye ekibi, gencin atlama ihtimaline karşı köprülü kavşağın altına branda açtı. Çevrede bulunan kalabalığı gören S.A.’nın köprüden sarkması görenleri korkuttu. Polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışılan S.A., yaklaşık 1 saatten fazla süren ikna çabaları sonucu itfaiye ekiplerinin sepeti ile indirilirken, S.A. polise yakalanmamak için olay yerinden koşarak kaçtı.
Polis tarafından yakalanan S.A., polis nezaretinde tedavisi yapılmak üzere ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan kurtarılan adam koşarak kaçtı

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