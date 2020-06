Atlanta'da polisin açtığı ateş sonucu ölen Rayshard Brooks'un ölüm şekli "cinayet"

Bunun üzerine olay yerine polis gönderildi. Polisler, aracın içinde uyuyan Brooks'u uyandırarak, orada ne yaptığını sormaya başladı.

Polislerin üniformalarında yer alan kameralar olayı an be an kaydederken, daha sonra görgü tanıklarının çektiği bazı videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, polis memurlarının Brooks'a sorular yönelttiği, Brooks'un da alkol aldığını, araba kullanmamak için aracını otoparka çektiğini ve kız kardeşinin evi yakın olduğu için ona gidebileceğini söylediği görülüyor. Bunun üzerine polis memurları, alkol testi yapıyor ve Brooks'u kelepçe takarak gözaltına almak istiyor.

Görüntülerde, Brooks'un kelepçe takılırken polisle mücadele ettiği ve polis memurlarından birinin şok tabancasını alarak, polislere yönelttiği de görülüyor. Daha sonra Brooks, elinde şok tabancasıyla birlikte kaçmaya başlıyor ve Rolfe da kendi elindeki şok tabancasını bırakıp, normal tabancayla ateş ediyor.

Sırtından vurulan Brooks, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rolfe, olayla ilgili verdiği ifadede, ilk olarak Brooks'un kendisine şok silahını sıktığını söyledi.