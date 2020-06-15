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Atlanta'da polisin açtığı ateş sonucu ölen Rayshard Brooks'un ölüm şekli "cinayet"

15.06.2020 18:01 | Son Güncelleme

Atlanta'da polisin açtığı ateş sonucu bir siyah daha hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda olayın "cinayet" olduğu belirtilirken, savcılık polis memuruna cinayet, cürüm işlemek ve saldırı suçlamalarının yöneltilebileceğini açıkladı.

Atlanta'da polisin açtığı ateş sonucu ölen Rayshard Brooks'un ölüm şekli "cinayet"

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde polisle yaşadığı arbedenin ardından kaçarken sırtından vurularak yaşamını yitiren Rayshard Brooks'un ölümünün cinayet olduğu açıklandı.

Atlanta'da bir siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolar sırasında otoparkında olayın yaşandığı fast-food restoranı ateşe verildi. Atlanta Emniyet Müdürü olayın ardından istifa ederken, Brooks'u vuran polis memuru Garrett Rolfe de işten çıkarılmıştı.

Olayın yaşandığı Fulton County'de hazırlanan adli tıp raporunda, Brooks'un ölüm şeklinin "cinayet" olduğu belirtildi.

Fulton County Bölge Savcısı Paul Howard, CNN'e yaptığı açıklamada, Rolfe'a cinayet, cürüm işlemek ve saldırı suçlamalarının yöneltilebileceğini söyledi.

Howard, "Ancak bu olayda, eğer bir tercih yapmamız gerekiyorsa, cinayet ya da cürüm işlemek arasında seçim yapmalıyız" diye konuştu.

Rayshard Brooks

Olay nasıl oldu?

Georgia Soruşturma Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Cuma akşamı polise bir fast-food restoranın otoparkına park ettiği aracının içinde uyuyan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine polis gönderildi. Polisler, aracın içinde uyuyan Brooks'u uyandırarak, orada ne yaptığını sormaya başladı.

Polislerin üniformalarında yer alan kameralar olayı an be an kaydederken, daha sonra görgü tanıklarının çektiği bazı videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, polis memurlarının Brooks'a sorular yönelttiği, Brooks'un da alkol aldığını, araba kullanmamak için aracını otoparka çektiğini ve kız kardeşinin evi yakın olduğu için ona gidebileceğini söylediği görülüyor. Bunun üzerine polis memurları, alkol testi yapıyor ve Brooks'u kelepçe takarak gözaltına almak istiyor.

Görüntülerde, Brooks'un kelepçe takılırken polisle mücadele ettiği ve polis memurlarından birinin şok tabancasını alarak, polislere yönelttiği de görülüyor. Daha sonra Brooks, elinde şok tabancasıyla birlikte kaçmaya başlıyor ve Rolfe da kendi elindeki şok tabancasını bırakıp, normal tabancayla ateş ediyor.

Sırtından vurulan Brooks, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rolfe, olayla ilgili verdiği ifadede, ilk olarak Brooks'un kendisine şok silahını sıktığını söyledi.

Rolfe, "Kendisini takip ederken, döndü ve şok silahını bana sıkmaya başladı. Kesinlikle bana doğru az bir kere silahı sıktı" dedi.

Atlanta Belediye Başkanı Lance Bottoms ise, yaşanan çatışmanın "ölümcül güç kullanmayı meşrulaştıracak boyutta olmadığına" inandığını söyledi.

Bu olay, bu yıl polis memurları tarafından ateş açılması nedeniyle GBI tarafından soruşturulan 48'inci olay olarak kayıtlara geçti. Bu olayların 15'inde can kaybı yaşandı.

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