Atlanta'da sekiz kişinin öldürüldüğü masaj salonu saldırılarıyla ilgili neler biliniyor?

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında olayı araştıran polis yetkilileri, Robert Aaron Long adındaki zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini, ama bunun ırkçı bir saldırı olmadığını iddia ettiğini açıkladılar.

Öldürülen sekiz kişiden dördünün Ashley Yaun, Paul Andre Michels, Xiaojie Tan ve Daoyou Feng oldukları Elcias R Hernandez-Ortiz'in de yaralı olduğu açıklandı.

Olayın meydana geldiği Cherokee bölgesinin polis yetkilisi Frank Reynolds, zanlının masaj salonu müşterisi olabileceğini ve "seks bağımlılığı" olduğunu öne sürdüğünü söyledi.

Saldırı Asyalı-Amerikalıları hedef alan nefret suçlarında hızlı bir yükseliş yaşandığı bir döneme rastladı. Polis, olayın ırkçı bir saldırı olup olmadığını da araştırıyor.

ABD'nin Georgia eyaletinin yönetim merkezi Atlanta'da Salı günü meydana gelen silahlı saldırıda ölen sekiz kişinin kimlik tespiti sürerken, bir kişi birden fazla kişiyi öldürme ve silahlı saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Cherokee bölgesi polis yetkilileri, zanlı Long'un -şimdilik- dört cinayet ve bir ağır yaralama suçlamasıyla tutuklandığını da aktardı.

Polis yetkililerinden Jay Baker "Görünüşe göre seks bağımlılığı diye tanımladığı bir sorunu var ve bu masaj salonlarını kendisini kışkırtan yerler olarak yok etmek istediğini söylüyor" dedi.

Long'un 9mm'lik tabancasıyla birlikte yakalandığı polislere direnmediği de aktarıldı.

Masaj salonlarında bazen fuhuş da yapılabiliyor ama yetkililer hedef alınan salonlarda fuhuş yapıldığına dair bir bilgi bulunmadığını söylediler.

Polis yetkilileri ayrıca zanlının tek başına hareket etmiş göründüğünü ve soruşturmanın bu aşamasında saldırının amacı konusunda kesin bir şey söylemek için erken olduğunu da söylüyorlar.

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms "Bunlar yasal çerçevede işletilen salonlar ve şimdiye kadar fuhuş yapıldığına dair bir bilgi yok" dedi ve cinayetlerle ilgili olarak "kurban aşağılama, kurban suçlama" yoluna gidilmeyeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Bottoms, zanlının, muhtemelen başka saldırılar düzenlemek üzere Florida'ya giderken yakalandığını da söyledi.