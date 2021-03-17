Atlanta'daki Masaj Salonu Saldırılarının Faili Yakalandı

Georgia eyaleti yetkilileri, eyaletin en büyük kenti Atlanta'da altısı Uzakdoğulu kadın olmak üzere sekiz kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların failinin Salı gece geç saatlerde yakalandığını açıkladı.

Polis, otoyoldaki kovalamaca sonrasında Atlanta'nın 240 kilometre güneyinde 21 yaşındaki Robert Aaron Long'u gözaltına aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ölenlerden dördünün Kore uyruklu olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba sabahı yayınladığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın dün gece, silahlı saldırılar hakkında bilgilendirildiğini ve "Beyaz Saray yetkililerinin Atlanta Belediye Başkanı'yla iletişim içinde olduğunu, Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) da iletişimin süreceğini" bildirdi.

İlk saldırı, Atlanta'nın 50 kilometre kuzeyindeki Acworth kasabasında bir masaj salonuna düzenlendi. Yetkililer, saldırganın iki Uzakdoğu kökenli kadını, bir beyaz kadını ve bir de beyaz erkeği öldürdüğünü, olayda bir kişininse yaralandığını söyledi.

Polis, Acworth'daki saldırıdan yaklaşık bir saat sonra Atlanta'da bir güzellik salonunda üç Uzakdoğu kökenli kadının ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü, daha sonraysa yakındaki bir başka güzellik salonunda bir Uzakdoğu kadının daha vurulduğunu ortaya çıkardı.