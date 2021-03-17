Atlanta'daki Masaj Salonu Saldırılarının Faili Yakalandı

Georgia eyaleti yetkilileri, eyaletin en büyük kenti Atlanta'da altısı Uzakdoğulu kadın olmak üzere sekiz kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıların failinin Salı gece geç saatlerde yakalandığını açıkladı.
Polis, otoyoldaki kovalamaca sonrasında Atlanta'nın 240 kilometre güneyinde 21 yaşındaki Robert Aaron Long'u gözaltına aldı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ölenlerden dördünün Kore uyruklu olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çarşamba sabahı yayınladığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın dün gece, silahlı saldırılar hakkında bilgilendirildiğini ve "Beyaz Saray yetkililerinin Atlanta Belediye Başkanı'yla iletişim içinde olduğunu, Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) da iletişimin süreceğini" bildirdi.
İlk saldırı, Atlanta'nın 50 kilometre kuzeyindeki Acworth kasabasında bir masaj salonuna düzenlendi. Yetkililer, saldırganın iki Uzakdoğu kökenli kadını, bir beyaz kadını ve bir de beyaz erkeği öldürdüğünü, olayda bir kişininse yaralandığını söyledi.
Polis, Acworth'daki saldırıdan yaklaşık bir saat sonra Atlanta'da bir güzellik salonunda üç Uzakdoğu kökenli kadının ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü, daha sonraysa yakındaki bir başka güzellik salonunda bir Uzakdoğu kadının daha vurulduğunu ortaya çıkardı.
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına göre zanlının kullandığı aracın her üç noktada da görüldüğünü, üç saldırının da aynı zanlı tarafından düzenlendiğinden emin olduklarını söyledi.
Atlanta ve civarında düzenlenen bu üç saldırı, Amerika'da Uzakdoğu kökenlilere yönelik saldırılarda artış saptandığı döneme denk geldi.
Uzakdoğu kökenlilere yönelik şiddet eylemlerine dikkat çeken Stop AAPI Hate (Asya Pasifik Kökenli Amerikalılar'a Yönelik Nefrete Son) adlı örgüt, saldırıları, Amerika'daki Uzakdoğu toplumu için "korkunç bir trajedi" olarak niteledi.
Yapılan açıklamada "Son dönemde toplumumuza karşı saldırılar artıyor. 2020 yılı Mart ayından bu yana ülke çapında yaklaşık 3 bin 800 nefret suçu bildirimi aldık. Uzakdoğu kökenli Amerikalılar'ı yükselen nefret, ayrımcılık ve şiddetten korumak için yeterince adım atılmadı" denildi.
Kongre Asya Pasifik Grubu üyesi Demokrat Partili Pramila Jayapal, saldırılardan sonra paylaştığı Twitter mesajında, "Bu trajik haberi görmek içimi acıtıyor" dedi.
Temsilciler Meclisi Üyesi Jayapal, "Asya ve Pasifik kökenli Amerikalılar, Georgia'da ve Amerika'nın başka bölgelerinde bir kez daha hedef alınıyor, taciz ediliyor, saldırıya uğruyor ve öldürülüyor. Nefret, silahlı şiddet ve yobazlığa karşı örgütlenirken bu şiddet eylemlerini durdurmak için her şeyi yapmalıyız" mesajı verdi.