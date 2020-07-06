Atlantik Kıyısı Doğal Gaz Boru Hattı Çevreci İtirazlar Sonucu İptal Edildi

Amerikalı iki enerji devi firma Atlantik kıyısı doğal gaz boru hattı projesini iptal ettiklerini duyurdu. İptal gerekçesi olarak hattın geçeceği noktalardaki arazi sahiplerinin itirazlarıyla çevre savunucuları ve örgütlerinin karşı çıkması gösterildi.

Dominion ve Duke Energy şirketleri tarafından yapılan açıklamada, hem federal hem de eyaletler bazın karşılaşılan hukuki sorunlar ve izinlerin proje maliyetlerini arttırdığı ve gecikmeye neden olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu doğal gaz boru hattı Batı Virginia’dan dopal gazı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletine taşımayı öngörüyordu.

Firmalar projenin gerçekleşmesi halinde hem doğal gaz fiyatlarının düşeceğini hem de bu bölgelerde kömüre dayalı üretimi sonlandıracağını savunuyorlardı.

Ancak çevreciler boru hattı inşatı nedeniyle ağaçların kesileceğini doğal park alanlarının ve vahşi yaşam alanlarının zarar göreceğini savunuyorlar.

2014 yılında açıklanan proje itirazlar nedeniyle bu yıla kadar sarktı ve maliyetlerin 4,5 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiği bu sebeple de prjeden vazgeçildiği belirtildi.

